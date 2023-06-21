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Українці мають все необхідне. Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Українці мають все необхідне. Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ
За версією представниці Пентагону, кожен новий бій із противником перетворюється на затяжний, на зразок опору під Бахмутом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Втрати України під час контрнаступу очікувані, але ЗСУ можуть досягти успіху у важких битвах

Збройні сили України здатні досягти успіху на полі бою під час контрнаступу, попри запеклі бої з ворогом та очікувані втрати. Про це заявила представниця Пентагону Сабріну Сінгх.

За її версією, кожен новий бій із противником перетворюється на затяжний, на зразок опору під Бахмутом. Вона зазначила, що ніхто не розраховує на прості рішення та звільнення частини окупованої України за кілька днів.

«Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. Ми надали Києву системи та засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз», – заявила Сінгх.

Вона також зауважила, що російські війська навчаються на минулих помилках та пристосовуються до нових умов бою. Проте українські бійці не менш підготовлені і готові давати відповідну відсіч ворогові.

Нагадаємо, що за інформацією Інституту вивчення війни, Збройні сили України, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику майбутніх операцій. ISW зазначив, що ці повідомлення узгоджуються з нещодавніми спостереженнями аналітиків щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. 

Раніше повідомлялося, що росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут. 

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Теги: Пентагон втрати контрнаступ

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