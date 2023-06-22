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Кіпр збирається купити танки Merkava в Ізраїлю, а свої передати Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кіпр збирається купити танки Merkava в Ізраїлю, а свої передати Україні
За даними ЗМІ, одна з причин, через яку Кіпр купує Merkava – ймовірні труднощі з отриманням запасних частин для російських танків
фото: wikipedia.org

Ізраїль і Кіпр провели переговори про продаж танків Merkava

Кіпр розглядає можливість закупівлі танків Merkava в Ізраїля, а свої старі передати Україні. Про це повідомляє Haaretz.

«Ізраїль і Кіпр провели переговори про продаж танків Merkava», – йдеться у матеріалі.

Видання пише, що одним із варіантів, який порушували під час обговорень, полягає в тому, що Кіпр закупить танки Merkava в Ізраїлю. А потім країна відправить в Україну свої старіші танки радянського виробництва.

Кіпрські джерела заперечують такий план. За їхніми словами, одна з причин, через яку Кіпр купує Merkava – ймовірні труднощі з отриманням запасних частин для російських танків протягом наступних кількох років через війну Росії проти України та міжнародні санкції проти Москви.

Haaretz нагадує, що раніше цього року кілька ЗМІ у США та Європі писали, що Кіпр нібито погодився передати свої старі танки російського виробництва Україні в обмін на новіші західні танки.

Танк Merkava обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими спеціалістами.

Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв й бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити у бронетранспортери. Тим часом Mk3 на сьогодні є наймасовішим танком в армії оборони Ізраїлю.

Відповідно до відкритих джерел, Ізраїль має:

  • 580 одиниць Merkava Mk2;
  • 780 одиниць Merkava Mk3.

Згідно з джерелами в інтернеті повідомляється, що армія Кіпру має 82 танки Т-80. Це танк з єдиною газотурбінною силовою установкою, перший у світі основний танк із вбудованим протиснарядним динамічним захистом. Танк Т-80УД із дизельним двигуном випускався в Харкові.

Нагадаємо, президент Кіпру Нікос Христодулідіс на пресконференції, присвяченій підсумкам 100 днів його перебування при владі, відповів на питання щодо можливості постачання зброї Україні.  Христодулідіс оцінив можливість постачання зброї Україні та наголосив, що Кіпр перебуває під окупацією. Він наголосив, що республіка не допомагатиме Києву через ризик незахищеності.

Теги: Ізраїль санкції армія Кіпр танки переговори обмін

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