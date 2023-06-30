Зеленський назвав фактори, що сповільнюють контрнаступ

Зеленський наголосив, що зберегти життя людей – важливіше, аніж досягти швидкого успіху

Український лідер: «До саміту НАТО ми хочемо показати результати, але кожен кілометр коштує життя»

Україна планує показати певні результати на фронті перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі, однак останніми місяцями контрнаступ Збройних сил дещо сповільнився через низку факторів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю іспанським ЗМІ, передає RTVE.

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«До саміту ми хочемо показати результати, але кожен кілометр коштує життя», – наголосив український лідер.

За його словами, плани ЗСУ розпочати контрнаступ сповільнилися в останні місяці

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«Зливи тривають довго, і це сповільнило деякі процеси», – пояснив Зеленський.

З огляду на це, глава держави закликав партнерів продовжити надавати Україні озброєння.

«Восени ми розпочали контрнаступ, і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прийшла пізно», – зауважив він.

Відтак, українським військовим довелося тоді зупинитися, оскільки просування вперед означало би втрату людей, підкреслив Зеленський.

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«Ми дуже обережні в цьому питанні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що мине два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я оберу останнє... Між часом і людьми найважливіше – це люди», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, що російські окупанти готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців, однак ЗСУ за підтримки західних союзників здатні подолати цю перешкоду.