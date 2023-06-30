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«Це не шоу»: Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Це не шоу»: Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ
Щоб український контрнаступ просувався швидше, потрібно більше кожного виду зброї - Залужний
фото з відкритих джерел

За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед

Кожен метр визволеної землі українським захисникам дається кров’ю, тому закиди про повільний контрнаступ недоречні. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Головнокомандувач заявив, що його «дратує», коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося.

За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед − навіть якщо це лише 500 метрів.

«Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю», − наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Щоб український контрнаступ просувався швидше, сказав Залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми», – підсумував він.

Раніше міністр Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ.

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Теги: ЗСУ війна Валерій Залужний контрнаступ

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