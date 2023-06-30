«Це не шоу»: Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ

Щоб український контрнаступ просувався швидше, потрібно більше кожного виду зброї - Залужний

За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед

Кожен метр визволеної землі українським захисникам дається кров’ю, тому закиди про повільний контрнаступ недоречні. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

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Головнокомандувач заявив, що його «дратує», коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося.

За словами Залужного, Сили оборони щодня просуваються вперед − навіть якщо це лише 500 метрів.

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«Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю», − наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Щоб український контрнаступ просувався швидше, сказав Залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми», – підсумував він.

Раніше міністр Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ.