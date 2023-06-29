Що заважає українському контрнаступу? Держсекретар США назвав перешкоду

Контрнаступальні дії лише почалися, Україна ще планує застосувати основну частину своїх сил

Російські окупанти готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців. Попри це, Збройні сили України за підтримки західних союзників здатні подолати цю перешкоду. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з президентом Ради з міжнародних відносин Річардом Хаассом.

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«Ну, по-перше, контрнаступ знаходиться на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України нещодавно, – я думаю, вчора – сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил», – зауважив посадовець.

Блінкен нагадав, що нещодавно США анонсували додаткову допомогу Україні, тож тепер, на його думку, ЗСУ мають усе потрібне для успіху.

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Крім того, держсекретар США відзначив, що спроба держперевороту приватної військової компанії «Вагнер», чиї сили були зведені з фронту в Україні, створює додаткові фактори, що можуть допомогти Україні.

У зв'язку з цим Блінкен упевнений, що Україна має додаткові можливості, проте основні події, пов'язані з контрнаступом, відбудуться протягом найближчих тижнів і місяців.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ не зводиться лише до звільнення низки сіл, які перебували під російською окупацією. «Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать», – сказав він, закликавши не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільне просування України.

Раніше Блінкен розповів, що новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів підтримає поточні контрнаступальні операції ЗСУ, адже включає озброєння, адаптоване під потреби наших захисників.

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Як повідомлялося, 27 червня міністерство оборони США оголосило про додатковий пакет військової допомоги Україні. До нього входять, серед іншого, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot, зенітні комплекси Stinger та боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).