Головне за ніч: заява про звільнення Криму та можливий наступ з Білорусі

Крим дуже вразливий об'єкт для утримання в обороні

Україна через шість місяців поверне окупований Крим

«Главком» зібрав головні новини ночі 29 листопада. Збройні сили України зможуть деокупувати Крим протягом наступних шести місяців, а Росія знову розгорнула війська в Білорусі.

Окупанти вгатили ракетами по Дніпру та Кривому Розі

У ніч на 29 листопада російські окупанти скерували на Дніпро кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення.

За уточненою інформацією, російські окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Також була інформація, що Кривий Ріг опинився під обстрілами.

Україна поверне окупований Крим

Збройні сили України зможуть деокупувати Крим протягом наступних шести місяців. Таку заяву зробив радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

«Ні марсіани, ні американці, ні американці із китайцями Крим не втримають, якщо все зробити правильно. Крим дуже вразливий об'єкт для утримання в обороні – вкрай вразливий та вкрай незручний. Там увесь цей Крим – це Кримський міст, який і так уже й не дуже», – сказав Арестович.

Росія знову розгорнула війська в Білорусі

Розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді 2022 року, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Дислокації військ підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі.