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«Укроборонпром» виготовив перший вітчизняний боєприпас (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Укроборонпром» виготовив перший вітчизняний боєприпас (фото)
фото із соцмереж

Українська військова промисловість продовжує нарощувати потужності, аби більш ефективно ліквідовувати ворогів

Державний концерн «Укроборонпром» розпочав серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Фотографію одного з них показала парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) на своїй сторінці у Facebook.

«У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, з чим я щиро вітаю всіх», – написала Тайра.

Юлія Паєвська також показала фото нового снаряда в дерев'яному ящику. На боєприпасі парамедикиня написала «Скоро буду. Тайра».

Нагадаємо, раніше військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів про небажання окупантів воювати і про погані умови побуту.

Також Генштаб повідомив, що ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет.

До слова, триває 278-ма повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах.  Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: зброя війна Україна боєприпаси Укроборонпром Тайра

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