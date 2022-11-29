«Укроборонпром» виготовив перший вітчизняний боєприпас (фото)
Українська військова промисловість продовжує нарощувати потужності, аби більш ефективно ліквідовувати ворогів
Державний концерн «Укроборонпром» розпочав серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Фотографію одного з них показала парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) на своїй сторінці у Facebook.
«У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, з чим я щиро вітаю всіх», – написала Тайра.
Юлія Паєвська також показала фото нового снаряда в дерев'яному ящику. На боєприпасі парамедикиня написала «Скоро буду. Тайра».
Нагадаємо, раніше військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів про небажання окупантів воювати і про погані умови побуту.
Також Генштаб повідомив, що ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет.
До слова, триває 278-ма повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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