Рашисти з гвинтокрила обстріляли ракетами прикордонну ділянку на Сумщині (відео)
Захисники України під час обстрілу не постраждали
Сьогодні російський військовий гвинтокрил здійснив обстріл української території у Сумській області некерованими ракетами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Телеграмі.
«Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка», що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території», – ідеться у повідомленні.
Захисники України під час обстрілу не постраждали.
Нагадаємо, 27 квітня росіяни знову обстрілювали територію Сумщини з мінометів.
Раніше Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини. Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів.
Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.