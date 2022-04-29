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    Події в Україні

    Рашисти з гвинтокрила обстріляли ракетами прикордонну ділянку на Сумщині (відео)

    Військовий вертоліт росіян здійснив обстріл української території - Рашисти з гвинтокрила обстріляли ракетами прикордонну ділянку на Сумщині (відео)
    Військовий вертоліт росіян здійснив обстріл української території
    фото скріншот відео

    Захисники України під час обстрілу не постраждали

    Сьогодні російський військовий гвинтокрил здійснив обстріл української території у Сумській області некерованими ракетами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Телеграмі.

    «Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка», що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території», – ідеться у повідомленні.

    Захисники України під час обстрілу не постраждали.

    Нагадаємо, 27 квітня росіяни знову обстрілювали територію Сумщини з мінометів.

    Раніше Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини. Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів.

    Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти з гвинтокрила обстріляли ракетами прикордонну ділянку на Сумщині (відео)