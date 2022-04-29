Рашисти з гвинтокрила обстріляли ракетами прикордонну ділянку на Сумщині (відео)

Захисники України під час обстрілу не постраждали

Сьогодні російський військовий гвинтокрил здійснив обстріл української території у Сумській області некерованими ракетами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Телеграмі.

«Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка», що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території», – ідеться у повідомленні.

Захисники України під час обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, 27 квітня росіяни знову обстрілювали територію Сумщини з мінометів.

Раніше Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини. Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів.

Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.

Читайте також: