У безпечних регіонах запрацювали перші перенесені підприємства Луганщини

Вже понад 400 підприємств України було релоковано

Перші шість підприємств з Луганської області успішно перемістили потужності у більш безпечні регіони. Три представники Сєвєродонецька та три з інших громад вже відновили діяльність, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ці підприємства розміщені у Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

«Їм знайшли нові приміщення для обладнання і техніки, допомогли забезпечити роботою трудові колективи», – зазначив Гайдай.

За його словами, ці бізнеси займаються наданням медичних послуг, розробкою програмного забезпечення, транспортуванням зернових культур, шиномонтажем. Також це заклади громадського харчування.

Гайдай розповів, що загалом за програмою релокації Міністерством економіки опрацьовується більше тисячі заявок з областей країни, де тривають бойові дії. Вже понад 400 підприємств України було релоковано, а 216 з них вже відновили свою роботу. Ще для близько 500 підприємств підібрані майданчики.

«Обробка заявок триває. Місцева влада активно задіяна в пошуку майданчиків для підприємств, розселенні працівників, налагодженні логістики», – сказав очільник Луганської ОВА.

Для того, аби усі учасники процесу релокації могли вільно контактувати один з одним, запроваджена платформа цифрової взаємодії. Вона доступна за посиланням.

«Після завершення бойових дій одним із пріоритетних завдань уряду буде повернення релокованих підприємств до своїх рідних регіонів, де вони відіграватимуть важливу роль у відродженні економічної активності», – написав Гайдай.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що після початку війни уряд взяв курс на дерегуляцію бізнесу і зменшення кількості дозволів, необхідних для роботи підприємств.