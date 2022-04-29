Уряд виділив на потреби Міноборони понад 100 млрд грн
Виділені кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби
Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.
Виділені кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.
«Сьогодні на засіданні Уряду виділили понад 119 млрд гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців», – повідомив він.
Також в уряді повідомили, коли буде ліквідовано дефіцит пального на АЗС. До слова, Офіс президента та уряд розробляють нову стратегію регіонального розвитку.