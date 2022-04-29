Санду повідомила, коли вирішить конфлікт на Придністров'ї

Майя Санду розповіла про те, коли буде розв'язувати проблеми з невизнаним Придністров'ям

Очільниця Молдови також сказала про те, що потрібно буде змінити формат врегулювання придністровської кризи

Так званий Придністровський конфлікт потрібно вирішити після закінчення війни в Україні. Про це президентка Молдови Майя Санду розповіла під час інтерв'ю молдавській журналістці Лілії Бураковській в авторській передачі «Територія свободи».

«Після цього (завершення російсько-української війни) треба думати, як ми вирішуватимемо цей конфлікт. Тому що потрібно вирішувати придністровський конфлікт для того, щоб люди жили добре», – сказала Санду.

За її словами, одного дня Лівий берег має стати частиною Євросоюзу.

За словами Санду, формат врегулювання придністровського питання також буде переформатовано.

«Враховуючи те, що формат «5+2» включає Україну та Росію, важко уявити собі, які розмови там можуть бути після війни», – сказала президентка Молдови.

Нагадаємо, дещо раніше президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї.

Через ситуацію з вибухами, які лунають у регіоні вже другу добу поспіль, Майя Санду навіть скликала Радбез.

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