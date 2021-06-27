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    Ховалися під деревом від зливи: на Черкащині блискавка вбила двох людей

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    Від ураження блискавкою загинув 23-річний хлопець та жінка близько 55-ти років - Ховалися під деревом від зливи: на Черкащині блискавка вбила двох людей
    Від ураження блискавкою загинув 23-річний хлопець та жінка близько 55-ти років
    Фото: vycherpno.ck.ua

    Негода застала людей, коли вони відпочивали біля водойми

    У селі Софіївка на Черкащині від ураження блискавкою загинули двоє людей, ще одна жінка – у лікарні. Блискавка влучила в дерево, під яким вони ховалися від зливи.

    Про це повідомила речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок, пише місцевий сайт vycherpno.ck.ua.

    Зазначається, що виклик з приводу цього інциденту надійшов близько 18:00 27 червня.

    До місця події терміново виїхали три бригади екстреної «швидкої допомоги».

    З’ясувалося, що всі вони відпочивали біля водойми та коли почалася гроза – сховалися під дерево.

    «На місці медики виявили, що від ураження блискавкою загинув 23-річний хлопець та жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики екстренки після надання невідкладної допомоги госпіталізують», – повідомила Назарок.

    За її словами, у жінки – електротравма, вона перебуває у свідомості.

    Раніше у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

    Крім того, у селі Сморжів Рівненського району 25 червня, під час негоди блискавка вдарила чоловіка. Відомо, що чоловік (39 років) отримав ураження блискавкою в той час, коли займався покриттям даху будинку.

    Теги: жінка негода
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    Ховалися під деревом від зливи: на Черкащині блискавка вбила двох людей