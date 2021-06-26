На Рівненщині чоловік підставився під удар блискавки

Потерпілий в грозу працював на даху

У селі Сморжів Рівненського району 25 червня, під час негоди блискавка вдарила чоловіка. Відомо, що чоловік (39 років) отримав ураження блискавкою в той час, коли займався покриттям даху будинку, повідомляє «Діло».

Бригада Клеванської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прибула за вказаною адресою. Пацієнт був загальмований, виявлено почервоніння лівого плеча, спини та лівого ока, судоми.

Бригада медиків негайно помістила потерпілого до карети «швидкої» та надала необхідну допомогу. Попередній діагноз: електротравма, опіки I – II ступенів в ділянках лівого плеча, спини та лівого ока.

Пацієнта транспортовано до Клеванської лікарні.

Як повідомлялося раніше в США блискавка вбила 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі.