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    Штормове попередження: де в Україні 28 червня будуть грози і град

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    У День Конституції частину України накриє негода - Штормове попередження: де в Україні 28 червня будуть грози і град
    У День Конституції частину України накриє негода
    Фото: з відкритих джерел

    Негода накриє майже всю країну, крім заходу та півдня

    В Україні 28 червня оголошено штормове попередження. Синоптики на День Конституції прогнозують грози та місцями град. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    За даними Гідрометцентру, сьогодні в північних, центральних і південних областях місцями очікуються сильні зливи, град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Також на завтра оголошено штормове попередження. 28 червня на території України, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози. У східних регіонах може пройти град в окремих районах. Також прогнозується шквальний вітер 15-20 м/с.

    У Києві та області 28 червня очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий).

    Нагадаємо, 26 червня села під Києвом побило величезним градом. Місцеві мешканці поскаржилися, що льодові кульки понівечили їхні автомобілі.

    Раніше у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

    Також синоптики прогнозують, що погода в липні-2021 може бути рекордно спекотною – з найвищими за останні 30 років температурами. Водночас у прийдешньому місяці будуть спостерігатися короткочасні пониження показників на термометрах.

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    Теги: спека будинок вітер негода
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    Штормове попередження: де в Україні 28 червня будуть грози і град