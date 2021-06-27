Штормове попередження: де в Україні 28 червня будуть грози і град

Негода накриє майже всю країну, крім заходу та півдня

В Україні 28 червня оголошено штормове попередження. Синоптики на День Конституції прогнозують грози та місцями град. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в північних, центральних і південних областях місцями очікуються сильні зливи, град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також на завтра оголошено штормове попередження. 28 червня на території України, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози. У східних регіонах може пройти град в окремих районах. Також прогнозується шквальний вітер 15-20 м/с.

У Києві та області 28 червня очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, 26 червня села під Києвом побило величезним градом. Місцеві мешканці поскаржилися, що льодові кульки понівечили їхні автомобілі.

Раніше у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

Також синоптики прогнозують, що погода в липні-2021 може бути рекордно спекотною – з найвищими за останні 30 років температурами. Водночас у прийдешньому місяці будуть спостерігатися короткочасні пониження показників на термометрах.

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