Дніпро затопило після рясної зливи (відео)

У Дніпрі після грози в деяких місцях виникли затоплення

У Дніпрі після грози в деяких місцях виникли затоплення

У Дніпрі обіцяють грозу і на 28 червня

У Дніпрі 27 червня внаслідок рясної зливи затопило деякі житлові масиви. Зокрема, підтоплення спостерігається на житловому масиві «Тополя».

Водіям автівок доводиться штовхати транспортні засоби, оскільки рівень води піднявся настільки високо, що вода дісталася майже вікон автомобілів.

Аналогічна ситуація спостерігається і на Набережній Перемоги, де перейти дорогу пішоходам фактично неможливо. Вся дорога перетворилася на річку. При цьому місцеві мешканці повідомляють, що через зливу і стан доріг маршрутки вибилися з графіка.

Нагадаємо, у Дніпрі обіцяють грозу і на 28 червня.

До слова, в селі Лишня, що на заході Київщини, внаслідок буревію та великої кількості опадів ввечері 26 червня прорвалися дамби. Також були розмиті під’їзні шляхи та сильний вітер на своєму шляху ламав дерева.

У Чернівецькій області через зливу підтопило майже 150 криниць. Вода звідти непридатна для пиття, також її не рекомендують давати свійським тваринам.