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«Укренерго» повідомило, у яких областях найскладніша ситуація зі світлом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укренерго» повідомило, у яких областях найскладніша ситуація зі світлом
Наслідки російської атаки на енергосистему України
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання

Протягом ночі та зранку ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ударів на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Найскладніша ситуація зберігається у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

  • для промисловості – графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від однієї до чотирьох черг);

Також, за даними «Укренерго», у Харківській та Дніпропетровській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, 11 листопада у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств.

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Теги: відключення світла енергетика війна Укренерго

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