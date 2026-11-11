«Укренерго» повідомило, у яких областях найскладніша ситуація зі світлом

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання

Протягом ночі та зранку ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ударів на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Найскладніша ситуація зберігається у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від однієї до чотирьох черг);

Також, за даними «Укренерго», у Харківській та Дніпропетровській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, 11 листопада у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств.