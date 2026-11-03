Росія проводить одну з наймасштабніших атак на енергетику України – «Укренерго»

Унаслідок російських ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у Києві та низці регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії

Росія від ночі здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася, у Києві та низці областей вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго», передає «Главком».

Лише протягом минулої доби російські війська понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергетичні об’єкти. За даними компанії, ворог застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень інфраструктури.

Наразі тисячі енергетиків працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням електропостачання. Насамперед заживлюватимуть об’єкти критичної інфраструктури.

«Укренерго» зазначило, що всі відповідні служби координують роботу, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Про подальші зміни обіцяють повідомляти додатково.

Варто нагадати, що енергетикам вдалося відновити електропостачання в Конотопі на Сумщині. Зазначається, що наразі електроенергія подається почергово. Місто лишалося без свытла быльше п'яти днів.