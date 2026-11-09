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Росіяни атакували автомобіль «Укренерго» у Сумах: одного із поранених терміново оперують

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росіяни атакували автомобіль «Укренерго» у Сумах: одного із поранених терміново оперують
Окупанти прицільно вдарили по автомобілю, яким пересувалися працівники енергетичної компанії
фото: «Укренерго»

Унаслідок удару FPV-дрона постраждали троє працівників компанії, один із них дістав тяжкі травми

Вранці 9 листопада російські військові атакували автомобіль енергетиків у Сумах. Унаслідок удару троє співробітників «Укренерго» отримали поранення, одного з них медики оперують через тяжкі травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та «Укренерго».

За словами Григорова, росіяни прицільно вдарили по автомобілю, яким пересувалися працівники енергетичної компанії. Усіх трьох постраждалих оперативно доправили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.

«Попередньо, один із постраждалих має важкі травми. Наразі його оперують», – повідомив начальник ОВА.

В «Укренерго» уточнили, що для атаки російські військові використали FPV-дрон. У компанії підтвердили поранення трьох своїх співробітників і зазначили, що один із них перебуває у тяжкому стані.

«Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар – ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота», – наголосили в компанії.

Нагадаємо, російські війська атакують не лише енергетичну інфраструктуру, а й фахівців, які забезпечують її роботу та ліквідовують наслідки обстрілів.

Зокрема, 8 листопада в Комишувасі Запорізької області російські окупанти тричі вдарили безпілотниками по рятувальниках, які працювали на місці попереднього авіаудару. Поранення отримали двоє водіїв Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час роботи в Комишувасі також загинули шестеро співробітників системи Міністерства внутрішніх справ.

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Теги: Суми обстріл війна дрон

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