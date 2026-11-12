Тимчасова комісія Київради оцінила готовність Києва до зими: перші висновки

Тимчасова контрольна комісія заслухала майже всіх виконавців Комплексного плану стійкості Києва

Власна електрогенерація Києва (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), яка забезпечувала близько 1,3 ГВт потужності, повністю зруйнована, тоді як взимку місто споживає 1,8 ГВт. Про реальний стан підготовки столиці до опалювального сезону за першими висновками Тимчасової контрольної комісії повідомив голова Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, інформує «Главком».

За його словами, комісія вже заслухала майже всіх виконавців Комплексного плану стійкості Києва — на черзі ще Агентство відновлення та Дарницька ТЕЦ-4. Перевірка триває за трьома ключовими напрямками: світло, вода/каналізація та тепло.

Електроенергія та генерація

Щоб закрити потреби критичної інфраструктури та теплопостачання в автономному («острівному») режимі, столиця ще з 2024 року закуповує та встановлює газопоршневі когенераційні установки, а також залучає приватних інвесторів до розбудови розподіленої генерації.

Водночас заміна старих електрощитових та внутрішніх мереж у житловому фонді триває нерівномірно: більшість районів встигають закрити план до кінця року, однак є відверті аутсайдери. На наступному засіданні комісія планує розібрати ситуацію по кожній конкретній щитовій та запитати з відповідальних за зрив термінів.

Вода та каналізація

Ситуація з водопостачанням у Києві непроста, але контрольована. На насосних станціях триває монтаж та налагодження основних потужних дизель-генераторів (дедлайн – березень наступного року). Через це під час довгих відключень світла можливі перебої з водою. На цей перехідний період місто має мобільні генератори. Крім того, «Київводфонд» за розробленим алгоритмом оперативно заживлюватиме 154 столичні бювети, адреси яких можна переглянути на Мапі Києва у застосунку «Київ Цифровий».

Ситуація з каналізацією стабільна – система має витримати навіть серйозні збої зі світлом. Єдиний ризик – внутрішньобудинкові мережі при сильних морозах і тривалих блекаутах (існує ризик повторення сценарію січня 2026 року).

Опалення

Голова комісії Київради нагадав, що з 2 листопада місто розпочало подачу тепла. Запуск такої величезної системи триває 7-10 днів. Сьогодні більшість будинків вже із теплом (за винятком адрес, де стаються аварії на зношених мережах).

Окремо по Теремках старт опалення запланований на кінець цього тижня. Паралельно там будується резервна перемичка на випадок пошкодження основного джерела тепла.

Олександр Бродський також назвав три причини, чому роботи щодо ПрАТ «АК «Київводоканал» не розпочали раніше:

Закон забороняє фінансувати приватні підприємства напряму з бюджету. Майже п'ять років НКРЕКП не переглядала збитковий тариф водоканалу — підприємство трималося на кредитах, а місто рятувало ситуацію грошима з резервного фонду. Київрада затвердила План стійкості ще в березні, а держава погодила його лише наприкінці серпня. Тож місто діяло на випередження, розпочавши роботу, не чекаючи погодження центральної влади.

Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу наголосив, що за підсумками року комісія дасть жорстку й об’єктивну оцінку кожному виконавцю, адже Київрада виділила на План стійкості колосальні кошти.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. Він обурився закидами щодо створення «допоміжних кабінетів» для столиці та нагадав, що центральна влада місяцями гальмувала міські ініціативи.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.