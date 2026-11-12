Масована атака окупантів на енергетику: дев’ять областей частково залишилися без світла

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у дев’яти областях України залишилася без електропостачання. Станом на ранок 12 листопада знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, пише «Главком».

За його словами, протягом доби російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання. У постраждалих регіонах тривають ремонтні роботи, якщо це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас роботу аварійних бригад ускладнюють постійні повітряні тривоги, через які ремонтникам доводиться переривати відновлення пошкоджених об'єктів.

Окремо Некрасов повідомив про поранених енергетиків на Полтавщині. Унаслідок російської атаки травмувалися четверо працівників. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів запроваджено графіки обмеження потужності.

Міненерго попереджає, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня – іноді навіть кілька разів на годину. Українців закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Варто нагадати, що російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній системі Вінницької області. Унаслідок ворожих атак знову пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.