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Захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
фото: militarycabinet.com

20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду

Над Дніпропетровською областю українські військові збили ракету X-59. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Одну російську ракету X-59 наші військові цієї ночі над областю збили. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає.

Також Резніченко розповів, що ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду, але обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У Покровській громаді через ворожий обстріл «пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури».

«По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі «прильоту» з’ясовуються», −  зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має. 

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Теги: війна Дніпропетровщина

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