Захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду

Над Дніпропетровською областю українські військові збили ракету X-59. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Одну російську ракету X-59 наші військові цієї ночі над областю збили. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає.

Також Резніченко розповів, що ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду, але обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У Покровській громаді через ворожий обстріл «пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури».

«По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі «прильоту» з’ясовуються», − зазначив голова ОВА.