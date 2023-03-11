У районі аеропорту Маріуполя прогриміли вибухи

Спочатку росіяни підтвердили приліт, після чого раптово заявили, що це «побутова пожежа»

В окупантів знову «бавовна». Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи в районі аеропорту.

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«Наші повідомляють знову район аеропорту. І явний приліт», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що спочатку росіяни підтвердили приліт, після чого раптово заявили, що це «побутова пожежа».

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Раніше потужні вибухи прогриміли у тимчасово окупованому Мангуші на Донеччині. Відомо про 20 загиблих росіян, ще семеро – борються за життя.

Вчора на Херсонщині ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом.

До слова, триває 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.