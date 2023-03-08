Маріуполь: окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих (фото)

З підвалу дістали лише близько 70 тіл, решту – відправили в сміття

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маруіполі знесли багатоповерхівку на вул. Новоросійська 16. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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«Нові данні про злочини цивільних окупантів в Маріуполі. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше в будівельне сміття», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що цього дому (як і сусідних) більше немає. Проте свідки залишились.

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«Зло має бути покарано. Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вибвці-окупанти», – додав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили тактику перекидання техніки через Маріуполь.

До слова, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.