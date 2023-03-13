Українське радіо можна налаштувати пошуком по частотах

Визволення Маріуполя не за горами

В окупованому Маріуполі Донецької області запрацювало українське радіо. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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«У Маріуполі запрацювало українське радіо. Простим пошуком по частотах. Передавайте близьким – тепер Україна ще ближче», – зазначив Андрющенко.

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Нагадаємо, 11 березня прогриміли потужні вибухи в районі аеропорту Маріуполя.

Раніше того ж дня потужні вибухи прогриміли у тимчасово окупованому Мангуші на Донеччині. Відомо про 20 загиблих росіян, ще семеро – борються за життя.