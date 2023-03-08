Окупанти змінили тактику перекидання техніки через Маріуполь (відео)

Під час руху своїх колон окупанти вимикають мобільну мережу

Російські окупанти змінили тактику руху колон військової техніки через тимчасово захоплений Маріуполь. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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Так, у ніч на 7 березня, починаючи з 00:30 до другої години ночі окупанти здійснювали великий перекид танків, паливозаправників та вантажівок через місто. Напрям руху колони уточнюється.

Андрющенко повідомив, що окупанти заради своєї безпеки повністю вимкнули мобільну мережу «Фенікс» (телекомунікаційна компанія, яка надає послуги мобільного зв’язку на окупованій частині Донецької області).

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«Фіксуємо глобальну зміну тактики щодо руху колон. Тепер вона супроводжується проблемами з мобільним зв’язком та використовується практика нічних перекидань. Маріупольська «бавовна вчить окупанта (на жаль) швидко», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, 3 березня в окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про влучання по російських загарбникахю