З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим

Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя та пройшов «Азовсталь», яку росіяни бомбили кілька місяців

У рамках обміну полоненими, який відбувся вчора, 7 березня, додому повернувся пастор Анатолій Волошин. Про це повідомив його товариш, пастор Геннадій Мохненко.

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Зазначається, що Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя. Також пастор пройшов «Азовсталь», яку росіяни бомбили кілька місяців.

«У заблокованому Маріуполі Анатолій зі зброєю в руках захищав місто. Там же був тяжко поранений. Потім «Азовсталь». Дуже довгий полон. Після вибуху колонії (в Оленівці – «Главком»), з бійцями «Азова», дітям Анатолія повідомили про загибель батька. Сини опублікували некролог», – зазначив Мохненко.

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Нагадаємо, що вчора, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.

Серед захисників, яких повернула Україна, 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

У мережі з’явилося відео виховної бесіди з російськими військовополоненими, які повернулися до Росії в межах обміну.