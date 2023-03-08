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З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим
Пастор Анатолій Волошин крайній праворуч
Геннадій Мохненко / Facebook

Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя та пройшов «Азовсталь», яку росіяни бомбили кілька місяців

У рамках обміну полоненими, який відбувся вчора, 7 березня, додому повернувся пастор Анатолій Волошин. Про це повідомив його товариш, пастор Геннадій Мохненко.

Зазначається, що Волошин був тяжко поранений під час оборони Маріуполя. Також пастор пройшов «Азовсталь», яку росіяни бомбили кілька місяців.

«У заблокованому Маріуполі Анатолій зі зброєю в руках захищав місто. Там же був тяжко поранений. Потім «Азовсталь». Дуже довгий полон. Після вибуху колонії (в Оленівці – «Главком»), з бійцями «Азова», дітям Анатолія повідомили про загибель батька. Сини опублікували некролог», – зазначив Мохненко.

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.

Серед захисників, яких повернула Україна, 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

У мережі з’явилося відео виховної бесіди з російськими військовополоненими, які повернулися до Росії в межах обміну.

Теги: полон обмін полоненими війна Маріуполь

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