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ГУР атакувало російський ракетний комплекс «Панцирь-С1» на Білгородщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
ГУР атакувало російський ракетний комплекс «Панцирь-С1» на Білгородщині
Вартість одного комплексу «Панцирь-С1» становить близько 15 мільйонів доларів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після влучання «Панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати

Українські розвідники уразили російський ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Білгородській області РФ. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що це сталося 29 лютого біля населеного пункту Головчіно Грайворонського району Білгородської області.

«Після влучання «Панцирь» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати – поранення зазнали двоє російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

«Панцирь-С1» призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Вартість одного становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, розвідка розповіла про долю екіпажу російського А-50. Андрій Юсов висміяв заяви російських пропагандистів про те, що за знищенням літака А-50 нібито стоять самі ж російські військові.

Стало відомо, що розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України.

Для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, каже представник ГУР, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

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Теги: розвідка військові втрати поранення

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