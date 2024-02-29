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Розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України
Для розхитування внутрішньої ситуації в Україні Росія залучала Telegram-канали та ботоферми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська операція «Майдан-3» спрямована на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало списки осіб, яких Москва може залучити до так званої операції «Майдан-3». Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

«Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії», – сказав він.

Для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, каже представник ГУР, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

«Зараз буквально в живому часі продовжується активна «закупівля» різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють», – сказав Юсов.

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву «Майдан-3». За словами Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії і бере початок із радянських спецслужб.

«Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них «майдан» – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми згадаємо, то багато операцій Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами», – сказав Юсов.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента».

До слова, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російська федерація планувала, але не змогла реалізувати проти України найдорожчу у своїй історії інформаційно-психологічну операцію.

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Теги: війна розвідка ГУР росія Telegram

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