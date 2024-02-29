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Буданов пояснив, чому безпілотники ніколи не замінять піхоту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому безпілотники ніколи не замінять піхоту
Як зазначив Буданов, дрони можуть лише підтримувати наземні війська
фото з відкритих джерел

Буданов: «Поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться»

Безпілотники ніколи не замінять наземні війська, це лише спосіб їх підтримки, за допомогою якого можна завдати втрат ворогу. Проте нічого не зміниться, поки «не прийде солдат і не встановить прапор». Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Cbc News.

ЗМІ зазначило, що Буданову «приписують» збільшення можливостей українських безпілотників, згідно з повідомленнями, організацію понад 100 ударів дронів на території РФ та на окупованих Росією частинах України.

Начальник ГУР заявив, що безпілотники «ніколи не замінять наземні війська». За словами Буданова, дрони – це лише спосіб їх підтримати.

«За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться», – пояснив він.

Нагадаємо, Росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту на Півдні та на Харківщині.

До слова, у майбутньому оператори БпЛА зможуть масово керувати дронами не перебуваючи в зоні бойових дій.

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Теги: Кирило Буданов ГУР безпілотник війна військові

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