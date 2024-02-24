Розвідка прокоментувала вибухи на металургійному комбінаті в Липецьку

Після вибухів один із найбільших металургійних комбінатів РФ тепер на довгий час буде виведено з ладу

Вибухи в російському Липецьку, які пролунали уночі 24 лютого на металургійному комбінаті, були «логічними», оскільки це підприємство працює на військово-промисловий комплекс країни-агресорки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Він нагадав, що виготовлена на Новолипецькому металургійному комбінаті сталь використовується для виробництва гармат, броні і ракетних озброєнь, якими вбивають українців.

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«Тому це логічно, що на цьому підприємстві відбуваються такі ексцеси, щось туди прилітає, щось падає. Кажуть, що це були безпілотники українського виробництва. Кажуть, що це була спільна операція ГУР МО і Служби безпеки України. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але сам факт ми можемо підтвердити, що так – це підприємство тепер на довгий час буде виведено з ладу», – зауважив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що «бавовна» на території держави-агресорки триватиме на всіх об’єктах, які використовуються для підтримування геноцидної війни проти українців.

Нагадаємо, вночі 24 лютого в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території Новолипецького металургійного комбінату сталося загоряння в одному із цехів.

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Як повідомлялося, атаку на російський Новолипецький металургійний комбінат організували Служба безпеки та Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.