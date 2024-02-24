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Розвідка прокоментувала вибухи на металургійному комбінаті в Липецьку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала вибухи на металургійному комбінаті в Липецьку
Уночі 24 лютого спалахнула пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті
фото: скріншот

Після вибухів один із найбільших металургійних комбінатів РФ тепер на довгий час буде виведено з ладу

Вибухи в російському Липецьку, які пролунали уночі 24 лютого на металургійному комбінаті, були «логічними», оскільки це підприємство працює на військово-промисловий комплекс країни-агресорки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що виготовлена на Новолипецькому металургійному комбінаті сталь використовується для виробництва гармат, броні і ракетних озброєнь, якими вбивають українців. 

«Тому це логічно, що на цьому підприємстві відбуваються такі ексцеси, щось туди прилітає, щось падає. Кажуть, що це були безпілотники українського виробництва. Кажуть, що це була спільна операція ГУР МО і Служби безпеки України. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але сам факт ми можемо підтвердити, що так – це підприємство тепер на довгий час буде виведено з ладу», – зауважив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що «бавовна» на території держави-агресорки триватиме на всіх об’єктах, які використовуються для підтримування геноцидної війни проти українців.

Нагадаємо, вночі 24 лютого в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території Новолипецького металургійного комбінату сталося загоряння в одному із цехів. 

Як повідомлялося, атаку на російський Новолипецький металургійний комбінат організували Служба безпеки та Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

Теги: пожежа вибух росія

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