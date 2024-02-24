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Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Андрій Юсов висміяв заяви російських пропагандистів про те, що за знищенням літака А-50 нібито стоять самі ж російські військові

На борту російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, який був знищений українськими Збройними силами, перебували 10 членів екіпажу. Підготовка такого екіпажу дорого коштує та займає багато часу. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Екіпаж знищено. Десять членів екіпажу, підготовка яких займає довгий час і коштує чимало коштів. Можемо констатувати, що ця десятка для росіян вже не актуальна. Успішна операція ГУР спільно з Повітряними силами. Далі подібні операції будуть продовжуватися. Це допоможе Україні захиститися від російських ударів», – сказав представник ГУР.

Юсов також висміяв заяви російських пропагандистів про те, що за знищенням літака А-50 нібито стоять самі ж російські військові, а не українська розвідка разом з Повітряними силами.

«Ворог бреше, брехав, і продовжуватиме це робити», – додав він.

Нагадаємо, що вчора Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. 

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Теги: соцмережі ворог військові літак росія розвідка

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