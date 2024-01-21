Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу

Атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ

Внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу, повідомляє Bloomberg.

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Цей термінал – один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

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Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ. Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість. За даними джерел «Главкома», росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». Постраждалих нібито немає, було проведено евакуацію персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.