Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу
Унаслідок точного влучання почалася масштабна пожежа
фото з відкритих джерел

Атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ

Внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу, повідомляє Bloomberg.

Цей термінал – один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу фото 1

Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ. Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість. За даними джерел «Главкома», росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». Постраждалих нібито немає, було проведено евакуацію персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що був атакований авіаремонтний завод у Смоленській області РФ. На ньому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Теги: експорт росіяни пожежа Міноборони завод озброєння Порту

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 тис
СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці
19 сiчня, 15:16
Українців попередили про фішингову атаку
СБУ попереджає про небезпечну розсилку нібито від її імені
19 сiчня, 06:30
Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію
На Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який інформував про місця вручення повісток
18 сiчня, 12:36

Соціум

Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8290
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7425
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua