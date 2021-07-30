У курортній Кирилівці мертвих медуз вивозять причепами (відео)

Місцева влада закликала всіх небайдужих мешканців приєднатися до прибирання мертвих медуз

У Кирилівці Запорізької області комунальники щоранку з 5:00 до 6:00 виїжджають на прибирання пляжу від мертвих медуз. Про це повідомляється на сайті селищної ради.

«Робили вони це і в дні, коли під будівлею селищної ради збиралися люди і висловлювали своє невдоволення, в тому числі великим скупченням медуз на пляжах і узбережжі Кирилівки», – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що кожного ранку комунальники вивозили 1-1,5 повні тракторні причепи мертвих медуз. У цьому їм також допомагали місцеві жителі.

Фото: krlk.gov.ua

Місцева влада закликала всіх небайдужих мешканців приєднатися до прибирання мертвих медуз.

Як повідомляли раніше, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Але нещодавно власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій.

Тим часом, в мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники розповідають, що на Одещині море чисте, тепле і без медуз, відповідно можна насолоджуватися відпочинком.