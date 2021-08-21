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    Чому медузи атакують Азовське узбережжя? Фахівець назвав ключові причини

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    Нині в Азовському морі не те що купатися, навіть у воду зайти не можна, вода медузами просто кишить - Чому медузи атакують Азовське узбережжя? Фахівець назвав ключові причини
    Нині в Азовському морі не те що купатися, навіть у воду зайти не можна, вода медузами просто кишить
    Фото: sich.zp.ua

    «Медузи в такій кількості ще ніколи не з'являлися в Азовському морі»

    Медузи тероризують відпочивальників на Азовському морі. Ці тварини у такій шаленій кількості ще ніколи тут не з’являлися, каже керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков. У інтерв’ю «Главкому він пояснив, у чому причина цього екологічного лиха.

    Так, за словами науковця, нині в Азовському морі не те що купатися, навіть у воду зайти не можна, вода медузами просто кишить.

    «Дев'ять-десять медуз на кубічний метр. Я скажу так – раніше отримував задоволення на морі, а тепер отримуєш задоволення, коли звідти йдеш. Зараз на пляжах Північного Приазов'я найкраще відпочивати з травня до середини червня. Далі все – навала медуз», – пояснив Ігор Соклаков.

    Головна причина цього екологічного лиха – підвищилася солоність Азовського моря.

    «Якщо ще років двадцять тому мінералізація води становила 9-11 грам солей на літр (проміле), то зараз вже доходить до 15 проміле. Відбувається поступове наближення солоності Азовського моря до солоності Чорного моря. І на це знову ж кілька причин. Основна з них – зменшення стоку прісних вод», – каже науковець.

    Окрім того, існують ще й глобальні природні процеси, проти яких людина безсильна, зауважує Ігор Соклаков.

    «Відбувається повільне занурення нашої частини земної кори, Причорноморської западини. Десь з середини минулого століття Бердянська гідрогеологічна партія (геологічні та гідрогеологічні партії – це експедиції фахівців, які займаються вивченням процесів у земній корі, пошуком корисних копалин – «Главком») почала проводити дослідження, вони показують опускання тектонічної плити приблизно на 4 мм щорічно. Плюс загальне підняття світового океану. Ці два процеси накладаються, дають міліметр до міліметра, і виходить близько сантиметра на рік», – каже він.

    У підсумку – прісної води стає менше, і її недостатню кількість замінює вода з Чорного моря, більш солона. Відповідно, переміщаються представники флори та фауни, які відчувають себе комфортно в такій воді.

    «Не можна сказати, що медузи з'явилися ось прямо раптово – їх кількість збільшувалася з року в рік, але торік відбувся різкий стрибок. У цьому ще винна аномально тепла зима 2020 року – якби море біля берегів нормально промерзло, було кілька тижнів хороших морозів, хоча б мінус 10, то медузи так не розмножилися б», – підсумовує Ігор Соклаков.

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    Теги: вода партії тварини море
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    Чому медузи атакують Азовське узбережжя? Фахівець назвав ключові причини