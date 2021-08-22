  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китай потерпає від повені (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Велика вода у Китаї не спадає - Китай потерпає від повені (відео)
    Велика вода у Китаї не спадає
    Скріншот із відео

    У багатьох провінціях країни підтоплення набрали обертів

    У Китаї тривають повені. Днями провінція Хенань «прийняла естафету». У Хебі, міський округ провінції Хенань, місто перетворилося на озеро, пише GreenPost.

    Повені в провінції Хенань зруйнували мільйони гектарів фермерських угідь. Фермерів бентежить, що влада не пропонує достатньої допомоги.

    Дощ обрушився на Санменсію (місто в провінції Хенань), дорога перетворилася на річку в годину пік.

    Також кілька міст провінції Хубей затоплені водою, провінції Сичуань та Хейлунцзян також підтоплені.

    Нагадаємо, у Китаї через проливні дощі знову сталася нищівна повінь. Вже евакуйовано понад 80 тис. осіб.

    Читайте також:
    Теги: Китай місто повінь дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китай потерпає від повені (відео)