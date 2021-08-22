Китай потерпає від повені (відео)

Велика вода у Китаї не спадає

У багатьох провінціях країни підтоплення набрали обертів

У Китаї тривають повені. Днями провінція Хенань «прийняла естафету». У Хебі, міський округ провінції Хенань, місто перетворилося на озеро, пише GreenPost.

Повені в провінції Хенань зруйнували мільйони гектарів фермерських угідь. Фермерів бентежить, що влада не пропонує достатньої допомоги.

China:Hebi Henan, the floods are still not receding pic.twitter.com/ApG2fsYSJm — handsm (@handsm54350947) August 19, 2021

#Floods in China’s Henan Province devastated millions of acres of #Farmland. Farmers worry authorities aren’t offering enough relief subsidies.



Watch the full episodehttps://t.co/HFXIxnSvLp pic.twitter.com/nMIQMdFWcc — China in Focus - NTD (@ChinaInFocusNTD) August 20, 2021

Дощ обрушився на Санменсію (місто в провінції Хенань), дорога перетворилася на річку в годину пік.

Також кілька міст провінції Хубей затоплені водою, провінції Сичуань та Хейлунцзян також підтоплені.

Нагадаємо, у Китаї через проливні дощі знову сталася нищівна повінь. Вже евакуйовано понад 80 тис. осіб.

Читайте також: