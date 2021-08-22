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    Росіянин подолав 20 кілометрів морем і попросив притулку у Японії

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    Влада Японії відмовила Росії у наданні інформації щодо плавця - Росіянин подолав 20 кілометрів морем і попросив притулку у Японії

    Влада Японії відмовила Росії у наданні інформації щодо плавця

    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Імміграційне бюро міста Саппоро на цей час вивчає ситуацію

    Японські ЗМІ пишуть про інцидент з неназваним чоловіком, який проплив 20 км з контрольованого Росією острова Кунашир до берега Японії (місто Шибецу) і попросив надати йому притулок. Про це повідомляє японське видання Yomiuri.

    Повідомляється, що підозрілого чоловіка помітили місцеві жителі, а коли вони до нього звернулися, він повідомив, що не має при собі паспорта, він росіянин і приплив з Кунашира. Цю ж версію він озвучив і японській поліції, після чого попросив притулку.

    Регіональне імміграційне бюро міста Саппоро на цей час вивчає ситуацію.

    При цьому російська сторона заявляє, що влада Японії відмовляється надати офіційну інформацію про вказану людину. Так, начальник відділу імміграційного контролю міста Саппоро, у веденні якого знаходиться справа, пояснив неможливість співпраці з російським генконсульством відсутністю вказівок керівництва в Токіо, а також поки що непідтвердженим громадянством чоловіка.

    Міжнародний статус острова Кунашир невизначений. Росія відносить його до складу своєї Сахалінської області. Після 1945 року острів був окупований радянськими військами, на сьогодні уряд Японії не визнає російського панування, вимагаючи повернути захоплені Москвою японські території.

    Нагадаємо, 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи, що спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета – вивести Росію з Криму. РФ вже спробувала влаштувати провокацію.

    Як повідомлялося, у Москві підлаштували конфуз Зеленському напередодні Кримської платформи.

    Теги: Росія ЗМІ Японія місто притулок влада
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    Росіянин подолав 20 кілометрів морем і попросив притулку у Японії