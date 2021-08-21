Винен Керченський міст? Експерт пояснив, чому на Азові зникають лимани і коси

Чим викликані руйнівні процеси на узбережжі Азовського моря?

В останні роки поступово руйнуються Федотова коса, Обіточна, Бердянська, Білосарайська. Через це в небезпеці лимани з унікальним лікувальним мулом. Чому руйнуються коси? Ці процеси у інтерв’ю «Главкому» пояснив керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков.

«Тут винне глобальне потепління, яке спричинило зміну рози вітрів. І це впливає на руйнівні процеси на узбережжі. Раніше в основному вітер ішов зі сходу, він «накидав» пісок. А зараз більше йдуть шторми з півдня або південного сходу і вони берег розмивають», – зауважив науковець.

Є щ і людський фактор, переконаний Ігор Соклаков. Захист мініготелів за допомогою бутiв також призводить до поетапного знищення всієї піщаної коси.

«Побудувала людина собі готельчик або дачу на березі моря, а під час штормів берег розмиває. Він його зміцнює, робить бут – навалює насип з гранітних каменів. Йому добре, і навіть під час східного вітру набивається пісок. Але при цьому порушуються течії вздовж берега, і з південного боку йде розмив, при штормі може «з'їсти» 15-20 метрів берега. Люди, які далі будувалися, щоб врятувати свою ділянку, теж роблять бути. І відбувається свого роду «ланцюгова реакція», – каже гідрогеолог.

В принципі, бути – це вихід з положення, але все треба будувати на науковій основі, за типовими проєктами, а не просто накладати камені та сприяти знищенню берегової лінії, зауважує Ігор Соклаков.

У той же час будівництво росіянами Керченського мосту не надто вплинуло на екологічну ситуацію в Азовському морі, упевнений науковець.

«Поки що росіяни можуть нашкодити лише тим, що почнуть біля Сиваша бурити артезіанські свердловини для видобутку питної води. У нас зараз на Арабатській стрілці є єдине по всьому Північному Приазов'ю родовище питних вод, яке відповідає всім стандартам. І якщо росіяни почнуть цей підземний горизонт активно експлуатувати, Арабатська стрілка може залишитися без нормальної води. А Керченський міст – це досить мізерний об'єкт для того, щоб вплинути на екологію», – підсумовує Ігор Соклаков.

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