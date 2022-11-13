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Із головної площі Мелітополя зник російський прапор

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із головної площі Мелітополя зник російський прапор
Окупанти закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста
фото: Іван Федоров/Telegram

Окупаційна адміністрація повідомила про профілактичні роботи

Жителі Мелітополя уранці 13 листопада зафіксували загадкове зникнення прапора Росії з головної площі міста. Про це пише у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

«Після чого, так звана окупаційна адміністрація повідомила про «прафілактічєскіє работи». При цьому окупанти закрили прохід сходами, які ведуть у нижню частину міста», – додає він.

Федоров також опублікував знімок площі без російського прапора.

«Віримо у ЗСУ та чекаємо на деокупацію Мелітополя! Адже Мелітополь – це назавжди Україна!», – підсумував він.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

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Теги: втеча звільнення Мелітополь Міноборони окупанти поліція Україна Херсон

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