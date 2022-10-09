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Як автівки рухаються пошкодженим Кримським мостом (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як автівки рухаються пошкодженим Кримським мостом (відео)
Залізничники прибирають із пошкодженої колії спалені цистерни
фото з відкритих джерел

На виїзд із півострова утворилася шестикілометрова черга

Росіяни відновили рух пошкодженим Кримським мостом. Автівки можуть рухатися лише двома з чотирьох смуг. Відтак, на виїзд із півострова утворилася шестикілометрова черга. Відповідні відео публікують у мережі.

Крім того, у мережі з’явилося також відео, як залізничники прибирають із пошкодженої колії спалені цистерни.

Британська розвідка нагадала, що останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Росгвардії Віктор Золотов публічно запевняв про безпеку мосту.

Також в ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту. На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на поромне сполучення.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

Теги: черга розвідка пожежа відео вибух

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