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Критика Путіна та послаблення логістики. В ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Критика Путіна та послаблення логістики. В ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту
Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів
фото з відкритих джерел

На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових

Вибух на Кримському мосту тимчасово посилить проблеми у логістиці та постачанні російської армії. Крім того, Кремль робить Міноборони Росії відповідальним за вибух, щоб відвести провину від диктатора РФ Володимира Путіна, на адресу якого почала лунати критика. Про це у своєму новому зведенні за підсумками 8 жовтня повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на поромне сполучення.

При цьому окупанти, ймовірно, як і раніше, зможуть перевозити важку військову техніку залізницею.

Як зазначають в ISW, Кремль покладе на Міноборони проблеми вибуху на мосту та інші невдачі російських військових, щоб зняти з президента РФ Володимира Путіна провину.

Деякі російські націоналісти заявили, що Путін та його найближче оточення не змогли негайно відреагувати на напад на «символічний» міст, вперше висловивши пряму критику на адресу президента. Російський блогер попередив, що якщо Путін не вдасться вжити заходів у відповідь, це «буде прийнято за слабкість самого президента».

Також за даними аналітиків, російські військові блогери критикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва з приводу вибуху з огляду на те, що він зробив кілька заяв, у яких будь-які обстріли Керченського мосту визначалися як порушення російських «червоних ліній».

 Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна розпочати ударну кампанію по критичній українській інфраструктурі замість того, щоб прислухатися до обіцянок російського Міноборони.

Українські та російські джерела стверджували, що після вибуху на Керченському мосту Кремль націлився на деяких вищих військових осіб, але на момент публікації ці повідомлення залишаються неперевіреними. Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що Кремль затримав, заарештував і заблокував невказаних російських військових і наказав підрозділам елітного окремого оперативно-цільного відділу імені Дзержинського увійти до Москви 8 жовтня. 

Ключові висновки:

  • Масштабний вибух серйозно пошкодив Керченський міст, який сполучає окупований Крим з Росією.
  • Кремль призначив командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала армії Сергія Суровікіна новим командувачем російської операції в Україні.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні дії в Харківській і Луганській областях.
  • Російські війська продовжували займати оборонні позиції на півночі Херсонської області.
  • Російські війська продовжували атакувати населені пункти навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька.
  • Повідомляється, що українські війська продовжували збивати безпілотники іранського виробництва Shahed-136.
  • Суб'єкти Російської Федерації стикаються з фінансовими проблемами при мобілізації фінансування.
  • Представники російської та окупаційної адміністрації продовжували заходи щодо виселення українських дітей із їхніх домівок на окупованих Росією територіях.
Критика Путіна та послаблення логістики. В ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту фото 1

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Міноборони напад пропагандист вибух путін військові ювілей українці націоналісти окупанти росіяни пожежа відео фінансування блогер

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