Росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Водій вантажівки під час перевірки був спокійний і не викликав підозр

Російські правоохоронці встановили власника фури, яка нібито вибухнула на кримському мосту. За повідомленням тамтешніх ЗМІ, чоловіка звати Борис Юсубов. При цьому родичі стверджують, що він продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

Водій вантажівки, як розповідають працівники Державної інспекції безпеки дорожнього руху, які перевіряли його, був спокійний, не викликав підозр і показав усі документи. У причепі, ймовірно, була палетна плівка на піддонах. Він був повністю завантажений. Фуру не заганяли на рентген.

Раніше у соцмережі з’явилося відео, на якому зафіксована фура, що нібито вибухнула на Кримському мосту.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.