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Бомба у вантажівці: The New York Times озвучила деталі вибуху на Кримському мосту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бомба у вантажівці: The New York Times озвучила деталі вибуху на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, чи знав водій вантажівки про вибухівку всередині.

Американські ЗМІ опублікували свою версію щодо вибухів на Кримському мосту і причетних до інциденту. Журналісти заявили, що його організувала українська сторона, йдеться у матеріалі The New York Times.

За словами анонімного високопоставленого українського чиновника, з яким поспілкувалися журналісти, до атаки причетні спецслужби України.

Крім того, зазначається, що бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала одночасно з потягом по мосту. Зазначається, що водій загинув.

У виданні, зокрема, наголошують, що наразі невідомо, чи знав водій вантажівки про вибухівку всередині.

Також британська розвідка повідомила, чому Кримський міст має особливе значення для Путіна.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

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Теги: вибух Кримський міст водій вантажівки

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