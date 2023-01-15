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Як діяти під час обвалу будівлі: МВС дало поради у разі надзвичайної ситуації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як діяти під час обвалу будівлі: МВС дало поради у разі надзвичайної ситуації
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Якщо будівлю залишити неможливо,  тримайтеся подалі від вікон та балкону

Міністерство внутрішніх справ після влучання російської ракети у багатоповерхівку Дніпра, дало поради як діяти під час обвалу будівлі внаслідок вибуху.

Основні правила від МВС:

  • Якнайшвидше залиште будівлю, але не на ліфті. Спробуйте попередити сусідів про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.
  • Якщо будівлю залишити неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону. За можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.
  • Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки та ноги. За можливості телефонуйте 101. Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги за можливості стукайте по трубах чи батареях.

Тим часом у Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, яку 14 січня розбомбили окупаційні війська РФ, дістали жінку. 

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Теги: правила Володимир Зеленський МВС

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