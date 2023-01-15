Як діяти під час обвалу будівлі: МВС дало поради у разі надзвичайної ситуації

Якщо будівлю залишити неможливо, тримайтеся подалі від вікон та балкону

Міністерство внутрішніх справ після влучання російської ракети у багатоповерхівку Дніпра, дало поради як діяти під час обвалу будівлі внаслідок вибуху.

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Основні правила від МВС:

Якнайшвидше залиште будівлю, але не на ліфті. Спробуйте попередити сусідів про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.

Якщо будівлю залишити неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону. За можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки та ноги. За можливості телефонуйте 101. Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги за можливості стукайте по трубах чи батареях.

Тим часом у Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, яку 14 січня розбомбили окупаційні війська РФ, дістали жінку.

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Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.