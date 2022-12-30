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Сервісний центр МВС відновив роботу у звільненому Херсоні (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сервісний центр МВС відновив роботу у звільненому Херсоні (фото)
Сервісний центр відновив свою роботу та готовий надавати послуги
фото із соцмереж

Разом із адміністраторами сервісного центру МВС працюють і спеціалісти з Експертної служби МВС

У Херсоні поновив роботу сервісний центр МВС. Крім іншого, в ньому можна обміняти або отримати права, а також зареєструвати машину. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram.

У центрі надають послуги з реєстрації, перереєстрації, відновлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, обміну та поновлення водійських прав. Крім того, громадяни можуть отримати міжнародні права, або зробити вибракування транспортного засобу, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ.

Разом із адміністраторами сервісного центру МВС працюють і спеціалісти з Експертної служби МВС, які досліджують транспортні засоби.

Сервісний центр відновив свою роботу та готовий надавати послуги за адресою вул. Вишнева, 22. Послуги надаються у порядку «живої» черги. Графік роботи: вівторок-п'ятниця – 8:00-17:00, субота – 8:00-15:45, неділя-понеділок – вихідні.

Нагадаємо, Збройні сили України ввійшли в Херсон 11 листопада, тоді міноборони України повідомило про звільнення міста від окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів деталі про операцію зі звільнення Херсона. 

Після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Теги: МВС Україна Херсон послуги

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