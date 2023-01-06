Навіщо Росії «різдвяне перемир’я»: МВС озвучило дві версії

Вадим Денисенко вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про припинення вогню на Різдво, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Втім, є й інша причина. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Радник міністра вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

За словами Денисенка, запит Путіна про «перемир’я на Різдво» це:

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Спроба в середині Росії перебити картинку з Макіївкою, яка почала виходити з-під контролю. «Річ у тому, що традиційна тактика росіян: після гучних поразок засипати ефір тисячами нікчемних перемовин спрацювала. Щобільше, мають озвучити імена винних і вже зараз ясно, що це будуть стрілочники замість генералів», – пояснив Денисенко.

За словами радника глави МВС, не виключено, що це підготовка до провокацій в Лаврі. «Одним словом, нічого нового. Все, як завжди, примітивно», – додав Денисенко.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.