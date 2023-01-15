Рятувальна операція в Дніпрі триває, з-під завалів дістали жінку

За інформацією правоохоронців, розшукується 40 осіб

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, яку 14 січня розбомбили окупаційні війська РФ, дістали жінку. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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«Дніпро. Дістали жінку з під завалів! Станом на 11:30 годину 15 січня загинуло 21 особа, з них 1 дитина; травмовано 71 особа, з них 13 дітей; врятовано 39 осіб, з них 6 дітей», – повідомив Тимошенко.

За інформацією правоохоронців, розшукується 40 осіб, гасіння пожежі триває.

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Вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Нагадаємо, станом на 10 годину ранку 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по Дніпру складає 21 особу, з них одна дитина.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

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У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.