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ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)
стоп-кадр

Розірвано корпус, всюди сліди пожежі, продірявлений двигун

В мережі з’явилися кадри із наслідками зустрічі з українським ПЗРК для російського літака СУ-24М з номером номер RF-93799 – саме того літака, який тиждень тому використав власник ПВК Вагнера Євген Пригожин для зйомок відео-запрошення провести «повітряну дуель» для Володимира Зеленського. 

Літак, судячи з відео, пережив влучання української ракети та зміг приземлитися в російському тилу. Але коментатори на запису кажуть про те, що бомбардувальник «сів без механізації, парашут випустив і скинув».

Винищувач має вигляд справжнього металобрухту, настільки масштабні пошкодження він отримав. Розірвано корпус, всюди сліди пожежі, продірявлений двигун.

Нагадаємо хронологію подій. Тиждень тому Євген Пригожин запросив  Володимира Зеленського на «повітряну дуель». Причому зробив це максимально пафосно, знявши ролик в кабіні СУ-24М.

Але у понеділок, 13 лютого, українські ППО цей винищувач підбили. Спочатку про те, що йдеться про саме той винищувач, сказав Пригожин.

А згодом прийшли новини й від Генштабу ЗСУ. Наші військові не кажуть, про який саме літак йдеться, але підтверджують, що 13 лютого наші  захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

Теги: ЗСУ ПВК Вагнера винищувач

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