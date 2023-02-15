ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Розірвано корпус, всюди сліди пожежі, продірявлений двигун

В мережі з’явилися кадри із наслідками зустрічі з українським ПЗРК для російського літака СУ-24М з номером номер RF-93799 – саме того літака, який тиждень тому використав власник ПВК Вагнера Євген Пригожин для зйомок відео-запрошення провести «повітряну дуель» для Володимира Зеленського.

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Літак, судячи з відео, пережив влучання української ракети та зміг приземлитися в російському тилу. Але коментатори на запису кажуть про те, що бомбардувальник «сів без механізації, парашут випустив і скинув».

Винищувач має вигляд справжнього металобрухту, настільки масштабні пошкодження він отримав. Розірвано корпус, всюди сліди пожежі, продірявлений двигун.

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Нагадаємо хронологію подій. Тиждень тому Євген Пригожин запросив Володимира Зеленського на «повітряну дуель». Причому зробив це максимально пафосно, знявши ролик в кабіні СУ-24М.

Але у понеділок, 13 лютого, українські ППО цей винищувач підбили. Спочатку про те, що йдеться про саме той винищувач, сказав Пригожин.

А згодом прийшли новини й від Генштабу ЗСУ. Наші військові не кажуть, про який саме літак йдеться, але підтверджують, що 13 лютого наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.