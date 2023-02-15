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Дуже логічно: Німеччина оголосила умови надання Україні винищувачів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Дуже логічно: Німеччина оголосила умови надання Україні винищувачів
фото ілюстративне

Берлін дасть літаки для захисту українського неба після того, як українське небо стане безпечним

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна сьогодні найбільше потребує справної системи протиповітряної оборони з достатньою кількістю боєкомплекту. Про це він розповів  в інтерв'ю німецькому телеканалу.

Саме захист неба є пріоритетом у питаннях подальшої військової допомоги. Тож питання винищувачів не на часі. Але його можна буде піднімати в подальшому. «Якщо небо над Україною буде безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки», – заявив Борис Пісторіус.

Під час інтерв’ю він також зауважив, що перші танки Leopard з Німеччини повинні прибути в Україну в останній тиждень березня. Вже розпочато навчання українських військових в Мюнстері. Водночас Пісторіус розчарований тим, що досі з європейських партнерів Києва лише Польща, Норвегія та Португалія обіцяли такі танки.Він сподівається, інші країни все ще перебувають у фазі розгляду.

Нагадаємо, що раніше Пісторіус гостро розкритикув ідею щодо допомоги німецькими бойовими літаками. Він заявив, що про передачу Україні німецьких винищувачів «не може бути й мови».

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Теги: винищувач Німеччина танки

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