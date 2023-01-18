Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили ворожі «Алігатор» та «Мерлін» – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожі «Алігатор» та «Мерлін» – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили окупантів та станцію радіоелектронної боротьби
фото ілюстративне

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів

Триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Лиманський напрямок

Під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок

Під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області.

Авдіївський напрямок

Обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині.

Новопавлівський напрямок

Під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

Запорізький напрямок

Від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок

Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та три по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби.

Теги: Україна Генштаб війна ЗСУ окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти виготовляють сітки та окопні свічки для ЗСУ
На Чернігівщині діти роблять сітки та окопні свічки для ЗСУ у звичайному гаражі (відео)
Сьогодні, 07:29
Передбачено підготовку близько 20 тис. українських солдатів
Австралійські військові тренуватимуть ЗСУ в Британії
Сьогодні, 05:10
Чому Росія не запускає ракети з Середземного моря: роз'яснення ЗСУ
Чому Росія не запускає ракети з Середземного моря: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 15:55

Події в Україні

ЗСУ збили ворожі «Алігатор» та «Мерлін» – Генштаб
ЗСУ збили ворожі «Алігатор» та «Мерлін» – Генштаб
Росія почала мобілізувати наркозалежних – Центр нацспротиву
Росія почала мобілізувати наркозалежних – Центр нацспротиву
Енергоатом повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення роботи ЗАЕС
Енергоатом повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення роботи ЗАЕС
Україна отримає від Канади 200 бронемашин Senator
Україна отримає від Канади 200 бронемашин Senator
МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС
МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС
Латвія готує новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Латвія готує новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
19K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
18K
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
16K
Що відомо про вертоліт, на якому розбилося керівництво МВС
15K
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла

Новини

США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Сьогодні, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Сьогодні, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Сьогодні, 13:18
Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Сьогодні, 11:53
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
Сьогодні, 06:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту