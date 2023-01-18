ЗСУ збили ворожі «Алігатор» та «Мерлін» – Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили окупантів та станцію радіоелектронної боротьби

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів

Триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.

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Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Лиманський напрямок

Під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок

Під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області.

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Авдіївський напрямок

Обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині.

Новопавлівський напрямок

Під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

Запорізький напрямок

Від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок

Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

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Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та три по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби.