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«Які воїни, такі й набори»: Вілкул показав набір ранця російського десантника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Які воїни, такі й набори»: Вілкул показав набір ранця російського десантника
фото: Олександр Вілкул

Українці висміяли склад пайка окупантів

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул показав набір ранця російського десантника, чим викликав багато насмішок у мережі.

У набір входить м’ясна консерва, пляшка горілки та вимпел із надписом «Ніхто крім нас». «Вимпел «Ніхто, крім нас». Тікали так, аж гай шумів, навіть кинули найдорожче – горілку. Що стосується назв горілки і тушонки – такого пропагандистського трешу навіть уявити не міг», – написав Вілкул.

У коментарях під постом українці висміяли склад пайка окупантів. «От бачте, наклали всякого барахла, а головне для десантника – парашут і не поклали) тю на них»,  «Така розшифровка «Поїж, попий і Zдохни», «Вимпел – найнеобхідніше», «А ті , кого вони таки не бросили на тушонку йдуть? Цікаве безотходне виробництво»,  «Які воїни, такі й набори».

«Які воїни, такі й набори»: Вілкул показав набір ранця російського десантника фото 1

Нагадаємо, після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликають евакуюватися.

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Теги: українці Кривий Ріг десант росія окупанти

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