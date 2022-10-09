«Які воїни, такі й набори»: Вілкул показав набір ранця російського десантника

Українці висміяли склад пайка окупантів

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул показав набір ранця російського десантника, чим викликав багато насмішок у мережі.

У набір входить м’ясна консерва, пляшка горілки та вимпел із надписом «Ніхто крім нас». «Вимпел «Ніхто, крім нас». Тікали так, аж гай шумів, навіть кинули найдорожче – горілку. Що стосується назв горілки і тушонки – такого пропагандистського трешу навіть уявити не міг», – написав Вілкул.

У коментарях під постом українці висміяли склад пайка окупантів. «От бачте, наклали всякого барахла, а головне для десантника – парашут і не поклали) тю на них», «Така розшифровка «Поїж, попий і Zдохни», «Вимпел – найнеобхідніше», «А ті , кого вони таки не бросили на тушонку йдуть? Цікаве безотходне виробництво», «Які воїни, такі й набори».

Нагадаємо, після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликають евакуюватися.

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